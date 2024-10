Meer slachtoffers van overstromingen in Spanje gemeld, bijna 100 doden

In Spanje is het dodental door zwaar noodweer met enorme wateroverlast verder opgelopen. Inmiddels zijn zeker 95 mensen omgekomen en zijn het de dodelijkste overstromingen in het land in tientallen jaren. Ook veel Nederlanders hebben last van het noodweer, al zijn er op dit moment nog geen Nederlandse slachtoffers gemeld.

Vooral de regio rond Valencia is hard getroffen. Straten zijn ondergelopen, bruggen zijn weggespoeld en auto's meegesleurd door het water. Volgens persbureau EFE zaten er zo'n 1200 mensen vast op de wegen rondom Valencia. De reddingsoperaties waren woensdagavond afgerond, meldden de autoriteiten. Bij ongeveer 150.000 mensen in Valencia viel de elektriciteit uit.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Op sommige plekken viel volgens de weerdienst in slechts acht uur de hoeveelheid regen van een heel jaar. De meteorologen zeggen dat dit soort uitzonderlijke buien vaker voorkomen door klimaatverandering.

Premier Pedro Sánchez heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd en beloofd de verwoeste infrastructuur te herstellen. Duitsland en de Europese Unie hebben Spanje hulp aangeboden bij de reddingswerkzaamheden.

Hart van Nederland/ANP