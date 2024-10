Code rood voor zwaar noodweer en tornado's in Spanje, noodplan in Barcelona

Niet alleen regio Valencia wordt geraakt door zwaar noodweer. Ook in de regio Catalonië is code rood afgegeven, melden Spaanse media als El Mundo en Telecinco. De regionale weerdienst waarschuwt voor overstromingen, zware windstoten, hagelbuien en mogelijk zelfs tornado's.

Grote delen van Spanje kampen met het noodweer, dat zeker 62 mensen het leven heeft gekost. Vooral de regio rond Valencia is zwaar getroffen. In Catalonië geldt het hoogste waarschuwingsniveau voor het gebied Baix Llobregat, naast Barcelona. In de stad zelf is sprake van een "hoog risico".

Hoge golven

Kuststad Barcelona houdt rekening met hoge golven en heeft daarom een noodplan geactiveerd. De stranden zijn gesloten en het is verboden te zwemmen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

In Catalonië worden hagelstenen met een diameter van meer dan 2 centimeter verwacht. De wind kan snelheden tot 90 kilometer per uur aannemen.

ANP