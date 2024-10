Zo is de noodweersituatie nu in de grootste Spaanse steden

Het noodweer in Spanje is nog absoluut niet voorbij. Op basis van het recente noodweer in het land heeft het Spaanse Weerinstituut (AEMET) een voorspelling van de komende dagen gemaakt. Ze hebben in kaart gebracht welke steden nog getroffen kunnen worden door bijvoorbeeld overstromingen. Een overzicht per grote stad.

De hoofdstad van het land, Madrid, wordt het minst geraakt door het noodweer. De stad heeft (bijna) geen schade door het extreme weer en zal naar verwachting ook niet meer geraakt worden.

In Barcelona geldt sinds woensdagmiddag een noodplan: inwoners mochten niet meer zwemmen en moesten zoveel mogelijk binnen blijven. Toch lijkt het erop dat de situatie in deze stad verbetert, en worden er volgens experts geen hevige regenval of windstoten meer verwacht. Ook in Málaga wordt het rustiger.

In Valencia en Sevilla is er wel nog een gevaarlijke situatie. De verwachting is dat tot ongeveer vrijdagavond het hevig zal regenen. Vanaf zaterdag is de verwachting dat het hele land geen last meer heeft van extreem weer.

Dodelijkste overstromingen in tientallen jaren

Inmiddels zijn zeker 95 mensen omgekomen door het noodweer in Spanje en gaat het om de dodelijkste overstromingen in het land in tientallen jaren. Ook veel Nederlanders hebben last van het noodweer, al zijn er op dit moment nog geen Nederlandse slachtoffers gemeld.

Vooral de regio rond Valencia is hard getroffen. Straten zijn ondergelopen, bruggen zijn weggespoeld en auto's meegesleurd door het water, is te zien in bovenstaande video. Volgens persbureau EFE zaten er zo'n 1200 mensen vast op de wegen rondom Valencia. De reddingsoperaties waren woensdagavond afgerond, meldden de autoriteiten. Bij ongeveer 150.000 mensen in Valencia viel de elektriciteit uit.