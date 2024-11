Hartsvriendin van bij Valencia vermiste Silvana wanhopig: 'Het maakt me kapot'

De vermissing van de Nederlandse Silvana Lochi in het door natuurrampen getroffen Valencia slaat diepe wonden bij haar hartsvriendin Ramona Wijnands. De 53-jarige Silvana is sinds dinsdag spoorloos, en de onzekerheid over haar lot is bijna ondraaglijk, vertelt Ramona aan Hart van Nederland. "Het maakt me gewoon kapot. Ze is alweer vier dagen weg, al 98 uur. Ik word er gewoon gek van."

Ramona vertelt dat Silvana op dinsdagavond om 18.01 uur voor het laatst online is geweest. Ze zou volgens haar nog aan het werk zijn geweest bij een gezin in Puçol, waar ze op een paar kinderen paste. "Toen is ze daar rond zes uur vertrokken, en daarna is elk contact verbroken. Ik heb haar gebeld, een berichtje achtergelaten. Ik dacht dat ik later wel iets zou horen, misschien dat ze geen ontvangst had," legt Ramona uit. Pas de volgende dag kreeg Ramona een verontrustend bericht van Silvana’s bazin, die ook geen contact meer kon krijgen.

Steeds minder hoop

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er contact is geweest met de familie van Silvana en dat het op de hoogte is van de situatie. Het ministerie kan echter niet bevestigen dat zij is vermist, dat is aan de Spaanse autoriteiten. Ramona probeert hoop te houden, maar de onzekerheid vreet aan haar. "Steeds minder," zegt ze over haar hoop op een goede afloop. "Ik zou gewoon willen weten of ze leeft of niet. De onzekerheid… daar draai je echt van door."