'KLM-collega' een van slachtoffers vliegtuigcrash Londen, luchtvaartmaatschappij 'diep verslagen'

Een van de vier personen die is omgekomen bij de vliegtuigcrash afgelopen zondag bij vliegveld Londen Southend was een KLM-medewerker. KLM meldt diep verslagen te zijn vanwege het verlies van een "KLM-collega".

KLM staat "vanzelfsprekend" klaar voor de nabestaanden. "Wij wensen familie en vrienden van de slachtoffers alle sterkte bij het verwerken van dit verschrikkelijke nieuws. We vragen iedereen om hun privacy te respecteren."

De vliegtuigcrash gebeurde een paar secondes na het opstijgen:

1:00 Vliegtuig op weg naar Lelystad crasht bij Londen

In het toestel zaten vier mensen. Naast de Nederlandse piloot en copiloot kwamen ook de passagiers om. Volgens Sky News gaat het om een verpleegkundige uit Chili en een arts uit een ander land in Europa. Het vliegtuig had Lelystad Airport als eindbestemming, maar kort na het opstijgen stortte het toestel neer.

