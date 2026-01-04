Volg Hart van Nederland
Geen hulpverzoeken bij ministerie van Nederlanders in Venezuela

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 13:44

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft tot nu toe geen hulpverzoeken gekregen van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen in Venezuela. Ook van Nederlanders op de eilanden die deel uitmaken van het Nederlandse Koninkrijk heeft BuZa geen aanvragen gekregen voor consulaire hulp, waar mensen om kunnen vragen bij noodsituaties.

Meerdere heen- en terugvluchten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn geannuleerd door de situatie in Venezuela. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Nederlanders in Venezuela eerder al op om aan familie en vrienden te laten weten dat ze oké zijn. Als ze hulp nodig hebben, kunnen ze hierom vragen bij het ministerie of hun reisorganisatie. Het ministerie adviseerde Nederlanders om zich niet onnodig te verplaatsen.

Hart van Nederland sprak zaterdag met Venezolanen in Nederland:

