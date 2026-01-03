Oproep voor protest in Amsterdam tegen aanval VS op Venezuela

Op sociale media wordt opgeroepen om zondag te protesteren in Amsterdam tegen de aanval van de Verenigde Staten op Venezuela. De groep Volkeren voor Vrede deelt de oproep op Instagram. De actie moet plaatsvinden om 14.00 uur bij het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein en wordt mede-georganiseerd door de antifascistische organisatie Antifascistische oud-Verzetsstrijders Nederland (AFVN).

Volkeren voor Vrede heeft het over een "grote terreuraanval" door de VS en spreekt solidariteit uit met het Venezolaanse volk. De groep voerde eerder ook actie tijdens de NAVO-top in Den Haag afgelopen zomer.

De organisatie kondigt een aantal speeches aan. "Er wordt een duidelijke boodschap van solidariteit en verzet geformuleerd", schrijven ze in een verklaring. Ook worden andere organisaties opgeroepen zich aan te sluiten.

Veel vragen bij Nederlandse Venezolanen

"Wat gaat Trump ons brengen?", is de vraag die leeft onder Venezolanen na de persconferentie van de Amerikaanse president. Een woordvoerder van Viva Venezuela Foundation (VVF), een organisatie die Venezolanen in Nederland met elkaar verbindt, stelt dat ook na de woorden van Trump nog altijd spanning, angst en onzekerheid heersen.

Donald Trump zei zaterdag in een persconferentie in Mar-a-Lago dat de VS voorlopig Venezuela gaan besturen. Dit wil hij doen totdat het landsbestuur volgens hem op "een veilige, zorgvuldige en verstandige manier" kan worden overgedragen. De VVF hoopt dat Trump goede intenties heeft en vrijheid wil voor Venezolaanse burgers. "Er leeft ontzettend veel pijn in de maatschappij", zegt de woordvoerder over het land dat al lange tijd kampt met armoede en wanbeleid. Talloze Venezolanen sloegen op de vlucht. "Of dit de beste oplossing is, zal de geschiedenis leren."

De VVF hoopt dat de Venezolaanse regering uiteindelijk berecht wordt door het Internationaal Strafhof in Den Haag. "Zodat slachtoffers van de regering gerechtigheid krijgen."