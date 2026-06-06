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Cruiseschip Hondius vertrokken uit Rotterdam

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 19:32

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Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam zaterdag aan het begin van de avond verlaten. Op het schip brak in april het hantavirus uit. De Hondius vaart nu naar Longyearbyen op Spitsbergen. Vanaf Spitsbergen vertrekt op 13 juni een arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord, meldt een woordvoerder van rederij Oceanwide Expeditions.

Het schip is grondig gereinigd en door deskundigen op het gebied van infectiepreventie en de GGD schoon verklaard, nadat de GGD bij een eerdere inspectie nog tekortkomingen bij de schoonmaak had gezien. Alle harde oppervlakken op de Hondius zijn gedesinfecteerd met waterstofperoxide. De zachte oppervlakken zijn met hete stoom gereinigd.

Drie mensen overleden aan de gevolgen van het virus na de uitbraak op het schip. De nieuwe reis brengt volgens de woordvoerder minder risico's met zich mee dan de reis in Zuid-Amerika. Wel wordt gewerkt aan enkele aangescherpte richtlijnen voor de passagiers. Wat die richtlijnen zijn, kon de woordvoerder nog niet zeggen.

In bovenstaande video zie je hoe het cruiseschip aankomt in Rotterdam.

Door ANP

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