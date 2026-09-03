Ambtenaar Nederlands ministerie vermist na overstromingen Nepal en Tibet

Een ambtenaar van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is vermist geraakt na de overstromingen in Nepal en Tibet. Dat zei minister Jaimi van Essen in een debat in de Tweede Kamer.

"We hebben allemaal beangstigende beelden gezien van dat enorme natuurgeweld", vertelde Van Essen voordat hij vragen uit de Kamer ging beantwoorden. "Waarom ik daar even bij stil wil staan, is omdat een van onze collega's op het ministerie sindsdien vermist is. Ze was in dat gebied op reis."

Reisgids Jan is geschokt door de overstromingen in Tibet en Nepal. Hij kent het getroffen gebied goed en maakt zich zorgen om lokale gidsen:

2:03 Reisgids Jan ziet 'zijn' Nepal verwoest: 'Ik was geschokt'

'Familie en naasten leven tussen hoop en vrees'

Van Essen: "Deze collega staat bekend om haar inzet met hart en ziel voor het natuurdossier." Hij betuigde zijn medeleven. "Deze ramp ver weg heeft dus hier dichtbij ook grote impact. Op de collega's die vandaag achter de schermen zorgen dat wij een goed debat kunnen voeren, maar bovenal voor de familie en de naasten. Want zij leven tussen hoop en vrees."

Hanneke Steen (CDA) sloot zich namens de Kamercommissie aan bij de woorden van Van Essen.