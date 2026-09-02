Minister: contact geweest met vermiste Nederlander in Nepal

Er is contact geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Dat meldt minister Tom Berendsen. Het gaat om de vermiste vrouw die in Nepal woont. Meer informatie over haar situatie wil de minister niet geven.

Berendsen maakte het nieuws bekend voorafgaand aan overleg met EU-buitenlandministers in het Ierse Wicklow.

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Drie Nederlanders vermist

In het overstromingsgebied worden drie Nederlanders vermist, waaronder de vrouw waar nu contact mee is geweest. De andere twee vermisten zijn de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk en de 51-jarige Maaike Moolhuijsen uit Haarlem . De twee waren onderdeel van een reisgroep van ongeveer tachtig mensen. Ze waren op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond.

Familieleden van hen zijn "diep aangeslagen" en "leven tussen hoop en vrees". Dat lieten ze zondag weten in een verklaring die werd verspreid door de organisatie Namens de Familie.

De Nederlandse Lizanne Lanser liep kort voordat de overstroming plaatsvond nog door het gebied in Nepal dat nu bedolven ligt onder de modder. In deze video vertelt ze erover:

1:23 Lizanne uit Nederland was net weg uit Nepal toen stortvloed alles wegvaagde

Tienduizenden mensen getroffen

De zware overstromingen van vorige week hebben grote schade aangericht in Nepal. Volgens het Rode Kruis zijn ongeveer 93.000 mensen getroffen en zijn meer dan 6000 huizen volledig verwoest.

Het Rode Kruis meldde maandag dat via giro 6868 tot dan toe 1,6 miljoen euro was opgehaald voor noodhulp in Nepal. Met het geld worden mensen onder meer geholpen met schoon drinkwater, voedsel, dekens en hygiëneproducten.

Ook kijkt de hulporganisatie naar de langere termijn. Gezinnen krijgen hulp bij het herstel van hun woningen en inkomsten. Daarnaast wil het Rode Kruis met mobiele klinieken gezondheidszorg bieden.