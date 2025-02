Nederlandse F-35's schieten te hulp na Russische droneaanval op Oekraïne

Twee Nederlandse gevechtsvliegtuigen hebben dinsdagochtend vroeg de Poolse luchtmacht bijgestaan om het luchtruim te beveiligen. Dat gebeurde nadat Rusland een massale aanval uitvoerde op Oekraïne met drones en raketten. Het ministerie van Defensie bevestigde dit dinsdagavond aan de Leeuwarder Courant. De twee gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd op de militaire basis Ämari in Estland.

De discussie over de Nederlandse militaire betrokkenheid in Oekraïne laait opnieuw op nu de Tweede Kamer zich buigt over een mogelijke inzet na een vredesregeling. In de video hierboven delen verschillende Nederlanders hun mening hierover.

Het Poolse leger liet eerder op de dag weten dat hun luchtmacht samen met andere NAVO-landen vliegtuigen had ingezet om de grens met Oekraïne te bewaken. Regelmatig dreigen Russische drones en raketten richting Polen te gaan. In reactie op de aanval van Rusland, waarbij 213 drones en 7 raketten werden afgevuurd op Oekraïne, werden ook twee Nederlandse F-35’s geactiveerd. Volgens Oekraïense autoriteiten werden 133 drones en 6 raketten uit de lucht gehaald.

NAVO-missie

Nederland heeft momenteel 4 F-35’s gestationeerd op de militaire basis Ämari in Estland. Twee daarvan werden dinsdag ingezet als onderdeel van een NAVO-missie, waarbij snel wordt gereageerd op mogelijke dreigingen in het luchtruim. De NAVO bepaalt wanneer deze toestellen moeten uitrukken.

Polen maakt zich al langer zorgen over de veiligheid van zijn luchtruim. Het land, dat grenst aan Oekraïne, heeft in het verleden al eens Russische raketten boven zijn grondgebied gezien. Hoewel Polen vaker vliegtuigen inzet bij grensdreigingen, was het de eerste keer dat de Nederlanders in Estland op deze manier werden ingezet.

Begeleiden en beveiligen

Nederland heeft in totaal zo’n 40 F-35’s, waarvan een deel op Vliegbasis Leeuwarden en Vliegbasis Volkel staat. De missie in Estland, die gericht is op de beveiliging van de oostgrens van de NAVO, loopt sinds december en duurt tot eind maart.

Sinds het begin van de missie zijn de Nederlandse F-35’s al ongeveer tien keer ingezet om Russische vliegtuigen te begeleiden boven de Oostzee en de Finse Golf.