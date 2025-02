Honderden mensen herdenken oorlog in Oekraïne op Dam en in Utrecht

Op de Dam in Amsterdam zijn zondag enkele honderden mensen samengekomen om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne, die maandag drie jaar geleden begon. De manifestatie is een initiatief van de stichting Oekraïners in Nederland.

Voorafgaand aan de bijeenkomst vond een mars plaats vanaf het Museumplein. Tijdens de manifestatie worden slachtoffers herdacht en spreken verschillende sprekers.

Even is de Nederlandse kok Edward, die al sinds het begin van de oorlog aan de frontlinie de Oekraïense troepen van eten voorziet, terug in ons land. In een exclusief interview spreekt hij met Hart van Nederland over zijn verwachtingen voor de strijd dit jaar, hierboven te zien. Zorgt de Amerikaanse president Trump zoals beloofd voor vrede, denkt hij?

Landelijke herdenking

In Utrecht start om 16.00 uur de landelijke herdenking van het begin van de oorlog, met onder meer een stille mars. Deze herdenking vormt de opmaat naar verschillende ceremonies op maandag, zoals een herdenkingsconcert van Defensie in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

ANP