Alle gijzelaars Gaza overgedragen aan het Rode Kruis

In de Gazastrook is opnieuw een groep gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. Het gaat om dertien personen, melden Israëlische media. Eerder op de dag kwamen al zeven gijzelaars vrij. Dat zou betekenen dat nu alle twintig levende gijzelaars zijn vrijgekomen die nog werden vastgehouden in het kustgebied.

Het Rode Kruis speelt een belangrijke rol bij de overdracht van de gijzelaars, die door de hulporganisatie worden opgehaald en overgedragen aan troepen uit Israël. Dat land laat als tegenprestatie ongeveer tweeduizend Palestijnse gevangenen vrij. Zij worden in bussen naar Palestijnse gebieden overgebracht.

Vreugde in Tel Aviv

In oktober 2023 werden ongeveer 250 mensen ontvoerd toen Hamas een verrassingsaanval uitvoerde op Israël. Tijdens de oorlog die volgde zijn talloze gijzelaars geruild, vrijgekomen of omgekomen.

De vrijlating van de laatste twintig levende gijzelaars volgde op de presentatie van een vredesplan door de Amerikaanse president Donald Trump. Die arriveerde maandag in Israël, waar hij onder meer het parlement toespreekt.

In Israël wordt met grote vreugde gereageerd op de vrijlating van de gijzelaars. Er verzamelden zich volgens Israëlische media tienduizenden mensen op een plein in Tel Aviv.

Ook Palestijnen onderweg naar huis

Ook lijkt de vrijlating te zijn begonnen van Palestijnse gevangenen die worden geruild voor de Israëlische gijzelaars. Op livebeelden is te zien dat de bussen met gevangenen in beweging komen. De Palestijnen worden naar de Gazastrook of de Westelijke Jordaanoever gebracht.

