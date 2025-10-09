Terug

Opluchting in Den Haag na Gaza-deal: 'Ongelooflijk moment'

Gaza-conflict

Vandaag, 06:48 - Update: 37 minuten geleden

In Den Haag klinkt opluchting na de overeenstemming tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesplan. Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel noemt de deal "van zeer grote betekenis". Op X schrijft hij: "Laat dit een keerpunt zijn voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten en een einde brengen aan twee jaar onbeschrijfelijk leed."

Volgens Van Weel is het cruciaal dat de gemaakte afspraken ook echt worden uitgevoerd. Dat begint volgens hem met de "onmiddellijke vrijlating van alle gijzelaars en ongehinderde humanitaire toegang voor Gaza". De bewindspersoon bedankt de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn leiderschap en noemt de diplomatieke inzet van bemiddelaars Egypte, Qatar en Turkije "essentieel voor de totstandkoming van deze deal".

In ons land leeft de Gaza-oorlog enorm. Zo gingen pro-Palestijnse demonstranten woensdagavond bij Amsterdam Centraal het spoor op uit protest:

Opluchting

Dilan Yeşilgöz noemt de overeenkomst tussen Israël en Hamas een "hoopvol bericht". Het akkoord over de eerste fase van een vredesplan "zou een grote stap richting vrede zijn", aldus de VVD-leider op X.

Ook Geert Wilders heeft gereageerd op de overeenstemming. Hij vindt het "heel goed nieuws dat er een akkoord is over de eerste fase van de wapenstilstand en de gijzelaars snel worden vrijgelaten", schrijft de PVV-leider op X. "Iedereen is gebaat bij vrede", aldus Wilders.

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) noemt het een "ongelooflijk moment van opluchting en hoop voor de gijzelaars en hun dierbaren. Laat dit de eerste stap zijn op de weg naar een rechtvaardige en duurzame vrede", schrijft hij op X. Ook Mirjam Bikker (ChristenUnie) spreekt van een "weg naar vrede". "Groot nieuws, geweldig nieuws, dit lijkt een echt kantelpunt naar vrede na twee jaar van diep leed", schrijft ze.

CDA-leider Henri Bontenbal reageert voorzichtig positief en Rob Jetten roept Nederland en Europa op om nu "alles te doen wat ze kunnen om de vrede te bevorderen". Volgens de D66-leider moet er "vandaag nog" meer noodhulp naar Gaza.

Hoop op rust

Dinsdag was Van Weel in Egypte, waar hij met zijn Egyptische ambtgenoot Badr Abdelatty sprak over de vredesonderhandelingen tussen Israël en Hamas, die plaatsvonden in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. Ook bezocht Van Weel de grensovergang bij Rafah, een ziekenhuis waar Palestijnse gewonden worden behandeld en een distributiecentrum voor humanitaire hulp van de Rode Halve Maan.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

