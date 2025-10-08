UNICEF: merendeel jongeren bang voor oorlog in Nederland

Zeven op de tien jongeren maken zich zorgen dat er oorlog in Nederland uitbreekt. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF Nederland onder ruim duizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar. Veel kinderen en tieners voelen angst en verdriet bij de beelden die ze zien over oorlogen in de wereld.

Vooral meisjes en jongere kinderen ervaren die angst het sterkst. Oudere jongeren voelen vaker afschuw en vinden dat de overheid meer moet doen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. “Kinderen zien de beelden uit Gaza, Oekraïne en andere oorlogen en vragen zich af: kan dit hier ook gebeuren?”, zegt UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.

Sociale media

De angst komt vooral door beelden op tv en sociale media. "Dit is geen generatie die achteloos naar het nieuws kijkt." Jongere kinderen worden vooral geraakt door wat ze op televisie zien, terwijl oudere tieners vooral via sociale media met oorlogsbeelden in aanraking komen. Toch blijven veel jongeren het nieuws volgen, omdat ze wel willen weten wat er in de wereld gebeurt.

Kinderen geven daarom aan dat ze graag minder vaak schokkende beelden willen zien op sociale media. Ook hopen ze dat hun ouders en scholen vaker met hen praten over hun zorgen en gevoelens.