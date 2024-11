Het nieuws volgen? Jobb (27) scrolt verder bij conflicten en rampen, allemaal voor zijn eigen gezondheid

Het nieuws is tegenwoordig maar een klik van je verwijderd. Er gebeurt iets in Gaza of Oekraïne en een paar minuten later heb je een pushmelding op je telefoon. Ergens fijn, maar het zorgt ook voor een enorme hoeveelheid aan (negatieve) informatie. Zo veel dat de helft van de Nederlanders besluit het nieuws te mijden. Zo ook de 27-jarige Jobb. Hij is minder het nieuws gaan volgen om zijn mentale gezondheid te beschermen.

"Ik trok op een gegeven moment al het negatieve nieuws niet meer", vertelt de 27-jarige Jobb uit Horst. Hij doseert bewust zijn nieuwsinname. Dit begon voor hem in 2022, toen het nieuws gedomineerd werd door corona, oorlogen en de Amerikaanse verkiezingen. "Je kunt tot in detail lezen wat er allemaal gebeurt en daar raakte ik mijzelf in kwijt."

Zijn mentale gezondheid verslechterde hierdoor en hij moest op advies van zijn psycholoog het volgen van al het nieuws schrappen.

Doseren

Jobb is niet de enige die de overvloed aan nieuws niet trekt. De helft van de mensen in Nederland zet weleens de tv uit bij nieuws over natuurrampen, oorlog of conflict, blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Bijna 60 procent van de mensen scrolt weleens door bij nieuws over het leed in de wereld op sociale media. Jongeren doen dat nog veel vaker: 70 procent scrolt weleens door en maar liefst 30 procent doet dat regelmatig of zelfs vaak bij nieuws over natuurrampen en conflicten.

De r edenen om het nieuws te mijden, zijn voor iedereen anders. Bij conflicten en oorlogen kan de gemene deler volgens onderzoeker Kiki de Bruin vaak wel het gevoel van onmacht zijn. "In het begin willen we alles van zo'n oorlog weten. Maar naarmate de tijd vordert en er niks verandert ontstaat het gevoel dat we er niks aan kunnen doen. Daardoor kunnen mensen deprimerende gevoelens krijgen en daardoor het nieuws mijden of meer doseren."

Overkill

Sinds de komst van de smartphone is Jobb van mening dat er een overkill is aan nieuws. Alles krijgen we meteen binnen. Dat probeert Jobb nu beter te doseren. "Ik wil geen leek zijn die helemaal niet weet wat er aan de hand is, maar elk detail van een verhaal hoef ik ook niet te weten. Ik hoef niet overspoeld te worden door al het nieuws. Maar wel mee kunnen praten met de rest van Nederland."