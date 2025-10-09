Doorbraak in Gaza: einde oorlog in zicht, gijzelaars snel vrij

Het einde van de Gaza-oorlog komt dichterbij. De Amerikaanse president Donald Trump maakte op zijn platform Truth Social bekend dat Hamas en Israël de eerste fase van zijn vredesplan hebben goedgekeurd. "Dit betekent dat alle gijzelaars zeer binnenkort zullen worden vrijgelaten en dat Israël zijn troepen zal terugtrekken tot een overeengekomen lijn – de eerste stappen richting een sterke, duurzame en blijvende vrede", schrijft Trump.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde verheugd en noemde het "een geweldige dag voor Israël". Volgens hem betekent het akkoord dat "met Gods hulp alle gijzelaars naar huis worden gebracht". Hamas verklaart dat alle nog levende gijzelaars binnen 72 uur na de inwerkingtreding van de deal worden geruild voor bijna tweeduizend Palestijnse gevangenen. Vermoedelijk zijn nog twintig gijzelaars in leven.

Mogelijk betekent de wapenstilstand ook het einde van de protesten in ons land. Afgelopen weekend werd nog volop geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza:

0:55 Grote opkomst bij demonstratie Rode Lijn in Amsterdam

Keerpunt

Minister David van Weel van Buitenlandse Zaken noemt het akkoord "van zeer grote betekenis" en hoopt dat het een keerpunt zal zijn voor vrede in het Midden-Oosten. "Laat dit een keerpunt zijn voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten en een einde brengen aan 2 jaar onbeschrijfelijk leed", aldus Van Weel op X.

Later donderdag wordt het akkoord officieel ondertekend in Egypte, in de badplaats Sharm el-Sheikh, waar de onderhandelingen plaatsvonden.