Partijleiders reageren verheugd op vrijlating gijzelaars door Hamas

Partijleiders reageren verheugd op de vrijlating van Israëlische gijzelaars die meer dan 2 jaar zijn vastgehouden door Hamas. "Fantastisch nieuws", vindt PVV-leider Geert Wilders. GroenLinks-PvdA-voorman Frans Timmermans noemt de vrijlating "hoopvol" en "een belangrijke eerste stap", maar benadrukt dat er ook voor de Palestijnen in Gaza "perspectief moet komen op duurzame vrede".

"Een veelbelovende stap in een nachtmerrie die al veel te lang duurt", zegt VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Ook zij hoopt dat deze stap meehelpt richting een "bestendige vrede" tussen Israël en de Palestijnen. D66-leider Rob Jetten vindt de hereniging van de gijzelaars met hun families "een intens emotioneel moment". Ook hij hoopt dat dit "een belangrijke stap" zal zijn naar "duurzame vrede" in het Midden-Oosten.

Niet overleefd

ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker noemt het nieuws "ontroerend en tegelijk hartverscheurend", en zegt te bidden "om herstel, om vrede en recht". SGP-leider Chris Stoffer staat met name stil bij de gijzelaars die het niet hebben overleefd. "Maar wát een verdriet voor de families die hun geliefden niet levend terugkrijgen."

Ook NSC-leider Eddy van Hijum staat stil bij "al die mensen die hun naasten zijn verloren". Net als BBB-leider Caroline van der Plas: "Helaas zijn niet alle overgebleven 48 gijzelaars nog in leven. Mijn hart is bij alle families en de inwoners van Israël."

ANP