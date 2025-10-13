Hele wereld kijkt mee: gijzelaars Gaza worden vrijgelaten

De hele wereld kijkt maandagochtend gespannen naar Gaza. Daar worden voor 11.00 uur Israëlische gijzelaars vrijgelaten. De gewapende tak van Hamas heeft op Telegram een lijst met twintig namen van nog in leven zijnde vrij te laten gijzelaars gepubliceerd. Inmiddels zijn de eerste gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis.

Het zou gaan om zeven personen die nu zijn vrijgelaten. Volgens de eerste berichten zijn dat Ziv Berman, Gali Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor en Guy Gilboa Dalal. Dat berichten media als Al Jazeera en Haaretz. In de Gazastrook zouden zich voor de vrijlating nog twintig levende gijzelaars hebben bevonden.

Het Rode Kruis haalt de gijzelaars op bij een ontmoetingsplek in het noorden van het gebied, meldt de Israëlische krijgsmacht (IDF) op X. "De IDF staat klaar om meer gijzelaars te ontvangen die naar verwachting later aan het Rode Kruis zullen worden overgedragen", meldt de krijgsmacht.

Gijzelaarsplein

Hamas ontvoerde ongeveer 250 mensen toen het in 2023 een verrassingsaanval uitvoerde op Israël. Tijdens de oorlog die volgde zijn al gijzelaars gered, geruild of omgekomen.

Families wachten nu in spanning af tot ze hun dierbaren weer in hun armen kunnen sluiten. Mensen hebben zich op het zogenoemde Gijzelaarsplein in de stad Tel Aviv verzameld met vlaggen en borden. Toen het nieuws bekend werd dat de eerste gijzelaars zijn vrijgelaten, klonk gejuich.

'Oorlog voorbij'

De Amerikaanse president Donald Trump is onderweg naar Israël en Egypte. In het presidentiële vliegtuig meldde hij dat de oorlog in Gaza "voorbij is". Toen een journalist opmerkte dat volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de strijd nog niet voorbij is, herhaalde Trump met nadruk dat de oorlog voorbij is: "Begrijpen jullie dat?"

De Amerikaanse president spreekt in Israël met families van gijzelaars en spreekt ook het Israëlische parlement toe. Daarna reist hij naar Sharm-el-Sheikh voor de Gazatop.