Nederland vangt binnen paar weken eerste zieke kinderen uit Gaza op

Terwijl de onderhandelingen over een mogelijk vredesakkoord tussen Israël en Hamas gestaag doorgaan, bereidt het kabinet zich voor om binnen enkele weken de eerste ernstig zieke of gewonde kinderen uit de Gazastrook naar Nederland te halen. Dat schrijven demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) en staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingssamenwerking, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De eerste komst zou eind deze maand moeten plaatsvinden of begin november. Eerder was het demissionaire rompkabinet, bestaande uit VVD en BBB (goed voor 32 zetels), nog tegen het plan om gewonde en zieke kinderen naar Nederland te halen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen vorige maand ging het er in de Kamer hard aan toe, toen verschillende oppositiepartijen de (oud-)coalitiepartijen verweten niets te geven om de zieke kinderen. In de onderstaande video loopt Geert Wilders zelfs weg na vragen van Stephan van Baarle (DENK):

2:18 Geert Wilders loopt weg tijdens debat, Stephan van Baarle stomverbaasd

Volgens de bewindslieden is dit “het eerst beschikbare moment” waarop de evacuaties kunnen plaatsvinden. Nederland wil een klein aantal kinderen opvangen die dringend medische hulp nodig hebben, maar die hulp niet kunnen krijgen in de regio zelf.

Selectie door WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) speelt een belangrijke rol bij de selectie van de kinderen. De organisatie coördineert de medische evacuaties en bepaalt via een zogeheten triage welke kinderen in aanmerking komen voor overplaatsing naar Nederland.

Het kabinet hield de afgelopen maanden de boot af als het ging om het ophalen van zieke kinderen uit Gaza. Lange tijd was de inzet vooral gericht op het verbeteren van de medische zorg in de regio zelf.

Onder druk van de oppositie en verschillende hulporganisaties besloot het kabinet vorige week toch mee te werken aan een beperkte evacuatie. Hoeveel kinderen precies naar Nederland komen, is nog niet bekend.

Ondertussen zegt het kabinet dat de steun aan ziekenhuizen en hulpinstanties in de regio doorgaat, ook terwijl de voorbereidingen voor de evacuatie worden getroffen.

