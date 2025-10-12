Premier Schoof maandag in Egypte voor Gaza-top

Ook demissionair premier Dick Schoof is maandag bij een internationale top over de toekomst van Gaza in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh. Dat laat een woordvoerder van de demissionaire minister-president zondag weten.

De bijeenkomst wordt geleid door de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi en de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens de Egyptenaren wordt op de top een document getekend dat een einde maakt aan de oorlog in de Gazastrook.

Trump presenteerde twee weken geleden een plan dat een einde moet maken aan de al twee jaar durende oorlog in de Palestijnse kuststrook. Israël en Hamas bereikten vorige week in Sharm-el-Sheikh overeenstemming over de eerste fase van het vredesakkoord.

Dat moet ertoe leiden dat maandag vroeg de nog levende Israëlische gijzelaars vrijkomen, evenals honderden Palestijnse gevangenen. Trump is maandag ook in Israël voor een ontmoeting met familieleden van de gijzelaars en een toespraak in de Knesset, het parlement in Jeruzalem.

Wederopbouw van Gaza

Meer dan twintig leiders komen naar Egypte. Het gaat onder anderen om de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer en VN-baas António Guterres. Ook leiders uit de Arabische regio reizen af naar de badplaats aan de Rode Zee.

Schoof zal ook bilaterale ontmoetingen hebben met andere leiders in Sharm-el-Sheikh, aldus de woordvoerder. Vorige week werd bekend dat Nederland medeorganisator wordt van een conferentie over de wederopbouw van Gaza in Egypte. Die zal vermoedelijk over enkele weken plaatsvinden.

I​sraël en Hamas zijn het nog niet eens over alle onderdelen van het vredesplan. Er is onder meer nog geen overeenstemming over de ontwapening van Hamas. Die groepering begon de oorlog twee jaar geleden door een aanval op Israël waarbij 1200 doden vielen. Door Israëlische bombardementen en aanvallen in Gaza zijn meer dan 67.000 Palestijnen omgekomen.

ANP