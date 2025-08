Nederland gaat hulpgoederen droppen boven Gaza

Nederland gaat meewerken aan het droppen van hulpgoederen boven Gaza, samen met internationale partners onder leiding van Jordanië. Dat schrijft minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) in een Kamerbrief. De eerste dropping met Nederlandse medewerking staat gepland op 8 augustus, dan moet twee weken lang elke dag een dropping plaatsvinden.

Nederland levert onder andere een transportvliegtuig met bijbehorend personeel en materiaal. Het is een samenwerking met onder andere Duitsland, Frankrijk, Spanje, België, Italië, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten, in afstemming met de Israëlische autoriteiten.

Veldkamp benadrukt dat de droppings geen vervanging zijn van de inzet om meer humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. "Ongehinderde toegang is cruciaal om hulp op grote schaal te kunnen leveren in de gehele Gazastrook, met medewerking van de buurlanden Jordanië en Egypte. De grensovergang Rafah moet open," schrijft de minister. Ook heeft Nederland in totaal 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het VN-Bureau voor projectondersteunende diensten en het Rode Kruis om hulp over land mede mogelijk te maken.

Donderdag lieten pro-Palestina-demonstranten luidkeels van zich horen op meerdere stations in Nederland:

0:55 Vele honderden mensen voeren actie voor Gaza op treinstations

