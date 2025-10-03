Terug

Honderden culturele instellingen boycotten Israël: 'Niet langer aan de zijlijn staan'

Gaza-conflict

Vandaag, 09:31

Een groep van 250 culturele instellingen in Nederland en België heeft een culturele boycot van Israël aangekondigd. Volgens de initiatiefnemers hebben onder meer het Nederlands Film Festival, het Nederlands Theater Festival en verschillende theaters en popzalen door het land de boycot ondertekend.

In een verklaring zeggen de ondertekenaars te wensen "niet langer aan de zijlijn te blijven staan van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en een door alle gezaghebbende instituties erkende genocide op het Palestijnse volk".

De boycot is gericht op Israël en Israëlische instellingen en bedrijven. "Uitgezonderd zijn organisaties die niet medeplichtig zijn aan schendingen van het internationaal recht en zich ondubbelzinnig hebben uitgesproken tegen de genocide, de illegale bezetting en de apartheid", aldus de initiatiefnemers. "De boycot is expliciet niet gericht op individuen of hun afkomst, dus ook niet op Israëli's als zodanig, maar op de medeplichtigheid van Israëlische instellingen en bedrijven aan de mensenrechtenschendingen jegens de Palestijnen."

Oproep tot bredere boycot

Naast de culturele instellingen steunen prominenten als Eric Corton, Dinand Woesthoff, Nasrdin Dchar en Maryam Hassouni de oproep. De boycot betekent onder meer dat organisaties en kunstenaars geen samenwerkingen aangaan met de in hun ogen medeplichtige organisaties en zij zullen hun werk ook niet tonen in Israëlische theaters, poppodia, musea of filmfestivals.

"Een boycot vanuit de culturele sector zal niet voldoende zijn om de genocide en de bezetting te stoppen", staat verder in de verklaring. Daarom wordt ook een oproep gedaan aan de sportsector, academische wereld, economische sector en politiek om de banden met Israël te verbreken. "Alleen samen kunnen we Israël dwingen zich te houden aan het internationaal recht."

'Triest'

Minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) noemt de oproep om niet meer samen te werken met Israëlische organisaties "triest". De BBB-minister benadrukt dat gesprekken en samenwerking essentieel zijn binnen de culturele sector als "bruggenbouwers".

Waar de initiatiefnemers het zelf beschrijven als een culturele boycot, ziet de minister het meer als een symbolische oproep, aangezien het volgens hem individuele instellingen oproept afwegingen te maken over andere individuele instellingen. Een generieke boycot zou de minister afkeuren, omdat instellingen daar volgens hem niet over gaan: "daar gaat de politiek over".

Hart van Nederland/ANP

