Hans Teeuwen schrapt optreden in Gent na weigering Israëlische dirigent

Hans Teeuwen wil zijn nieuwe voorstelling De Laffe Verlosser niet in Gent opvoeren. De 58-jarige komiek is het niet eens met het besluit van Het Festival van Vlaanderen in Gent om een klassiek optreden onder leiding van een Israëlische dirigent te weigeren. Daarom heeft Teeuwen aangegeven niet in de stad te willen spelen.

"Een festival heeft een klassiek concert afgelast omdat de dirigent Israëlisch is. En niet alleen dat, het stadsbestuur van Gent stond daarbij te applaudisseren en vond het een hele goede beslissing", vertelt Teeuwen. "In zo'n stad kan ik niet spelen en ik hoop heel erg dat de beslissing nog teruggedraaid wordt, want ik heb altijd heel erg leuk gespeeld in Gent." Teeuwen gaat wel met zijn voorstelling naar Antwerpen.

Het Festival van Vlaanderen weigerde het optreden van het Münchner Philharmoniker vanwege de dubbelfunctie van de Israëlische dirigent Lahav Shani als chef-dirigent van het Israëlisch Filharmonisch Orkest. In een verklaring zeiden de festivalorganisatoren "niet in staat te zijn voldoende duidelijkheid te kunnen verschaffen over zijn houding" tegenover de acties van de Israëlische regering in Gaza.

ANP