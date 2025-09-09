Terug

Nederland werkt aan invoerverbod uit Israëlische nederzettingen

Beleid

Vandaag, 20:03

Nederland werkt samen met een aantal andere EU-landen aan nationale maatregelen om de import van producten uit Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever te beperken. Dat schrijft demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel aan de Tweede Kamer.

Nederland gaat hiertoe over omdat het niet lukt om in de EU tot afspraken te komen. De Kamer had hier ook om gevraagd. Wanneer de maatregelen tegen de import uit de nederzettingen van kracht worden, staat niet in de brief. Eerder waarschuwde het kabinet al dat het niet zomaar geregeld is. De landen hebben "specifiek aandacht voor de uitvoerbaarheid van deze maatregel", aldus Van Weel.

Verder onderzoekt het kabinet op welke wijze hulp aan landen in de regio kan worden gegeven die patiënten uit Gaza behandelen. Opvang in Nederland is niet aan de orde. Het kabinet kijkt onder meer naar het sturen van medische expertise "voor gecompliceerde zorgvragen waar beperkte behandelcapaciteit voor aanwezig is in de regio".

Extra miljoenen voor hulp Gaza

Het kabinet maakt dit jaar 25 miljoen euro vrij voor hulp aan mensen uit Gaza, zowel in de kuststrook als de regio. Van Weel noemt het "een substantiële bijdrage aan de humanitaire medische noden in Gaza". Ook heropent hij het contactpunt waar partijen en medisch gekwalificeerd personeel zich kunnen melden als ze hulp willen geven in de regio.

ANP

