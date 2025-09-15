Terug

Joods overleg wil optreden Bob Vylan in Nijmegen verbieden

Joods overleg wil optreden Bob Vylan in Nijmegen verbieden

Gaza-conflict

Vandaag, 12:07

Het Centraal Joods Overleg (CJO) wil via een kort geding het optreden van Bob Vylan maandagavond in Nijmegen verbieden. Het Britse rap-punkduo staat gepland in poppodium Doornroosje. Het CJO wil dat het optreden niet doorgaat vanwege eerdere uitspraken van de zanger. Zo riep hij zaterdagavond tijdens een show in Paradiso onder meer: "dood aan de IDF". Soortgelijke uitlatingen deed hij eerder ook op het Britse muziekfestival Glastonbury.

Naast opmerkingen die gericht waren aan het Israëlische leger en de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, werden er ook uitspraken gedaan over de conservatieve activist Charlie Kirk.

Inmiddels is de zanger van Bob Vylan met een reactie gekomen op de ophef:

Vylan reageerde zondagavond in een video op sociale media. Daarin ontkent hij de dood van de Amerikaanse influencer Charlie Kirk te hebben gevierd tijdens zijn optreden in Paradiso. "Dat is op geen enkel moment gebeurd," aldus Vylan. "Doe eens rustig." Op kritiek op andere uitlatingen, waaronder "dood aan de IDF", ging hij verder niet in.

Geannuleerd optreden

Het Britse duo zou dinsdag ook optreden in 013 in Tilburg, maar dat concert is inmiddels geannuleerd. Het poppodium liet zondagavond weten: "Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan. Ze vallen voor ons niet langer binnen de grenzen van wat wij een podium kunnen bieden."

Hart van Nederland/ANP

