Bob Vylan herhaalt leus 'Dood aan IDF' tijdens optreden Paradiso

Tijdens een optreden in de Amsterdamse concertzaal Paradiso heeft de Britse rapgroep Bob Vylan zaterdag opnieuw de leus "dood aan de IDF" geroepen. Ook werden er opmerkingen gemaakt over de moord op de Amerikaanse rechts-conservatieve activist Charlie Kirk.

Op sociale media circuleren beelden waarop zanger Bobby Vylan aan het publiek vraagt wat zij willen horen, waarna hij luidkeels "dood, dood aan de IDF" scandeert. Het publiek reageert met gejuich. Op het podium hing daarbij ook een Palestijnse vlag.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) reageert fel op de uitspraken. Volgens de organisatie riep de zanger tijdens het concert ook: "Ga ze vinden op straat". Voorzitter Chanan Hertzberger noemt dat "niets anders dan een oproep tot opnieuw een pogrom in de straten van Amsterdam zoals we dat in de nacht van 7-8 november vorig jaar hebben gezien", aldus zijn verklaring.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Bob Vylan met dergelijke uitspraken in opspraak komt. Tijdens het Britse festival Glastonbury in juni riepen zij dezelfde leus. De festivalorganisatie veroordeelde die actie, terwijl de BBC achteraf verklaarde te betreuren dat de livestream van het optreden niet direct was stopgezet.

Paradiso was in juli al op de hoogte van de eerdere uitlatingen van de groep, maar besloot de geplande show door te laten gaan. "Die woorden zijn niet de onze, maar we erkennen het recht op verontwaardiging over oorlog en massaal menselijk leed", liet de concertzaal toen weten. Volgens Paradiso horen zulke thema’s ook thuis in het publieke debat en dus op een podium.

Volgende week staat de punkband ook nog op het podium in Nijmegen ( maandag 15 september) en Tilburg ( dinsdag 16 september).

Hart van Nederland / ANP