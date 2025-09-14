Politie ontvangt tientallen meldingen na optreden Bob Vylan in Paradiso

De politie in Amsterdam heeft zondag bijna dertig meldingen ontvangen naar aanleiding van het optreden van Bob Vylan in concertzaal Paradiso op zaterdagavond. Tijdens het concert riep de Britse rapgroep herhaaldelijk de leus "dood aan de IDF" en werden er opmerkingen gemaakt over de moord op de Amerikaanse rechts-conservatieve activist Charlie Kirk.

De politie laat aan Hart van Nederland weten "tegen de dertig meldingen dan wel afspraken tot het doen van aangifte tegen Bob Vylan" te hebben ontvangen. De verwachting is dat dat aantal nog zal oplopen. "Daar gaan we mee verder, ook in overleg met het OM, want die bepalen wat er gaat gebeuren", aldus een woordvoerder van de politie.

Op sociale media circuleren beelden van het optreden, waarop te zien is hoe zanger Bobby Vylan het publiek vraagt wat zij willen horen, waarna hij luid scandeert: "Dood, dood aan de IDF". Het publiek reageert met gejuich. Op het podium hing ook een Palestijnse vlag.

Halsema reageert

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam laat in een reactie weten dat "artistieke vrijheid nooit kan betekenen dat concertbezoekers of Amsterdammers zich bedreigd voelen of dat er wordt opgeroepen tot haat of geweld." Ze zegt het onderzoek van het OM naar de strafbaarheid van de uitspraken af te wachten.

Ook het Centraal Joods Overleg (CJO) reageert fel. Volgens de organisatie riep de zanger tijdens het concert ook: "Ga ze vinden op straat." Voorzitter Chanan Hertzberger noemt dat "niets anders dan een oproep tot opnieuw een pogrom in de straten van Amsterdam zoals we dat in de nacht van 7 op 8 november vorig jaar hebben gezien", aldus zijn verklaring.