Poppodium 013 annuleert optreden Bob Vylan na commotie, morgen nog wel in Doornroosje

Debat

Vandaag, 18:47

Poppodium 013 in Tilburg heeft het optreden dat de Britse rap-punkgroep Bob Vylan daar dinsdag zou geven, geannuleerd. De popzaal doet dat na uitspraken die de groep zaterdag tijdens een show in Paradiso in Amsterdam deed. Volgens onder meer De Telegraaf riep de band onder meer "Fuck de fascisten, fuck de zionisten. Ga ze vinden op straat."

"Hoewel we begrijpen dat de uitspraken zijn gedaan in de context van punk en activisme, en dat de berichtgeving hierover soms minder genuanceerd is dan wat er werkelijk heeft plaatsgevonden, vinden wij toch dat deze nieuwe uitingen te ver gaan", aldus het podium. "Ze vallen voor ons niet langer binnen de grenzen van wat wij een podium kunnen bieden."

In juni ontstond controverse rond de hiphopgroep tijdens hun optreden op het Britse festival Glastonbury. Een maand later kondigden Paradiso, 013 en Doornroosje in Nijmegen shows aan. "013 wilde een signaal afgeven dat Gaza alle aandacht verdient en dat verontwaardiging daarover ook op een podium een plek mag hebben. Daarvoor staan wij nog steeds. De uitspraken die Bob Vylan gisteravond in Paradiso deed, gaan voor ons echter een duidelijke grens over. Het bagatelliseren van politieke moord en het oproepen om mensen 'op straat te gaan zoeken' verwerpen wij ten stelligste."

Bob Vylan treedt maandagavond op in Doornroosje in Nijmegen. Dat concert staat nog steeds geprogrammeerd, volgens de website van het poppodium.

De BBB is boos over de uitspraken van de artiest en wil dat hij geweerd wordt uit Nederland:

BBB wil Brits punkduo Bob Vylan weren uit Nederland na optreden Paradiso
1:11

BBB wil Brits punkduo Bob Vylan weren uit Nederland na optreden Paradiso

ANP

