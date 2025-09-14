BBB wil Brits punkduo Bob Vylan weren uit Nederland na optreden Paradiso

De Boer Burger Beweging (BBB) roept het kabinet op om de Britse band Bob Vylan te weren uit Nederland na het optreden in Paradiso Amsterdam zaterdagavond. Tijdens het concert werd de leus "dood aan de IDF" meermaals herhaald en werden er opmerkingen gemaakt over de moord op de Amerikaanse rechts-conservatieve activist Charlie Kirk. Volgens BBB is hierbij sprake van opruiing en haatzaaien. De partij heeft Kamervragen ingediend.

BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass laat in een reactie weten dat iemand die "in Nederland openlijk oproept tot geweld tegen Joden en zionisten, geen artiest maar een haatprediker is." "De vrijheid van meningsuiting houdt op bij het aanzetten tot geweld. Deze band moet worden geweerd uit Nederland."

Ook spreekt de partij haar onbegrip uit over het feit dat Nederlandse poppodia ruimte geven aan dit soort optredens. Paradiso, waar Bob Vylan zaterdag optrad, stelde eerder dat de band een "belangrijke bijdrage" levert aan het publieke debat. Volgens Wijen-Nass is dat "een grove miskenning van de realiteit."

Kamervragen

De BBB heeft Kamervragen ingediend bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse zaken. Daarnaast wil de partij dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. "De bestrijding van antisemitisme vraagt om daden, niet om wegkijken", aldus Wijen-Nass. "Onze overheid moet duidelijk maken dat er in Nederland geen plek is voor haatpredikers als Bob Vylan."

Volgende week staat de punkband ook nog op het podium in Nijmegen ( maandag 15 september) en Tilburg (dinsdag 16 september).