Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

BBB wil Brits punkduo Bob Vylan weren uit Nederland na optreden Paradiso

Gaza-conflict

Vandaag, 12:11

Link gekopieerd

De Boer Burger Beweging (BBB) roept het kabinet op om de Britse band Bob Vylan te weren uit Nederland na het optreden in Paradiso Amsterdam zaterdagavond. Tijdens het concert werd de leus "dood aan de IDF" meermaals herhaald en werden er opmerkingen gemaakt over de moord op de Amerikaanse rechts-conservatieve activist Charlie Kirk. Volgens BBB is hierbij sprake van opruiing en haatzaaien. De partij heeft Kamervragen ingediend.

BBB-Kamerlid Marieke Wijen-Nass laat in een reactie weten dat iemand die "in Nederland openlijk oproept tot geweld tegen Joden en zionisten, geen artiest maar een haatprediker is." "De vrijheid van meningsuiting houdt op bij het aanzetten tot geweld. Deze band moet worden geweerd uit Nederland."

Ook spreekt de partij haar onbegrip uit over het feit dat Nederlandse poppodia ruimte geven aan dit soort optredens. Paradiso, waar Bob Vylan zaterdag optrad, stelde eerder dat de band een "belangrijke bijdrage" levert aan het publieke debat. Volgens Wijen-Nass is dat "een grove miskenning van de realiteit."

Kamervragen

De BBB heeft Kamervragen ingediend bij de ministers van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse zaken. Daarnaast wil de partij dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. "De bestrijding van antisemitisme vraagt om daden, niet om wegkijken", aldus Wijen-Nass. "Onze overheid moet duidelijk maken dat er in Nederland geen plek is voor haatpredikers als Bob Vylan."

Volgende week staat de punkband ook nog op het podium in Nijmegen ( maandag 15 september) en Tilburg (dinsdag 16 september).

Lees ook

Politie ontvangt tientallen meldingen na optreden Bob Vylan in Paradiso
Politie ontvangt tientallen meldingen na optreden Bob Vylan in Paradiso
Bob Vylan herhaalt leus 'Dood aan IDF' tijdens optreden Paradiso
Bob Vylan herhaalt leus 'Dood aan IDF' tijdens optreden Paradiso

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.