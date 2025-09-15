Optreden Bob Vylan vanavond in Nijmegen mag doorgaan van rechter

Het concert van Bob Vylan maandagavond in poppodium Doornroosje in Nijmegen mag doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding in de rechtbank in Arnhem maandagmiddag.

Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde het optreden via de gang naar de rechter voorkomen na eerdere, volgens het CJO onder meer haatzaaiende uitlatingen door de vocalist van het Britse punk-rapduo.

Joden in gevaar brengen

Zaterdag tijdens een concert in het Amsterdamse Paradiso riep Bobby Vylan onder meer "dood aan de IDF", het Israëlische leger, en "fuck de fascisten, fuck de zionisten". Soortgelijke uitlatingen deed hij eerder ook op het Britse muziekfestival Glastonbury.

Het CJO acht het daarom zeer aannemelijk dat de artiest maandag in Nijmegen opnieuw dergelijke uitspraken doet en daarmee de Joodse gemeenschap in Nederland in gevaar brengt. Het CJO meent ook dat Vylan oproept tot geweld.

Uit context gehaald

Doornroosje bestrijdt dat de Engelse teksten letterlijk oproepen tot geweld, ze zouden een oproep tot verzet tegen het handelen van Israël in Gaza zijn. Ook zouden de videofragmenten van het optreden in Amsterdam uit hun context zijn gehaald. Uitspraken die eventueel gedaan gaan worden op voorhand verbieden is censuur, aldus de advocaat van Doornroosje, en niemand zou vooraf toestemming moeten vragen "om gedachten of gevoelens te openbaren".

Een motivatie over de uitspraak volgt binnen twee weken. De zaak was met spoed aangevraagd en daarom is voorrang gegeven aan een beslissing.

