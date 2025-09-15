Publiek roept ‘Death to IDF’ bij concert Bob Vylan in Nijmegen, zanger grijpt in

Het publiek van het punkrapduo Bob Vylan ging maandagavond uit zijn dak tijdens het optreden in Nijmegen, zo is te zien op beelden op sociale media. Er waren veel politieke uitingen te horen en te zien tijdens het concert. Zo waren in de zaal veel Palestijnse vlaggen aanwezig, hield iemand een bord omhoog met de tekst 'Love Jews, hate Zionists', en scandeerde het publiek: 'Death, death, death to the IDF'.

Tijdens het concert van maandagavond bedankte Bobby Vylan poppodium Doornroosje voor het laten doorgaan van hun optreden in Nijmegen. Dit was eerder op de dag nog onzeker, omdat het Centraal Joods Overleg (CJO) via een kort geding had geprobeerd het optreden te verbieden.

Volgens het CJO deed Bobby Vylan zaterdag in Paradiso onder meer haatzaaiende uitlatingen. Zo zou hij onder andere hebben geroepen: "Dood aan de IDF", het Israëlische leger. Maar de rechtbank in Arnhem oordeelde dat het concert in Nijmegen mocht doorgaan.

Vylan prees de tekst 'Love Jews, hate Zionists' op het bord, "want er is een verschil en sommige mensen begrijpen dat niet. Dat moeten we blijkbaar uitleggen", aldus de muzikant. Een groepje in Doornroosje riep 'Death death death to the IDF', waarop de zanger het publiek tot kalmte maande. "Laten we weer even rustig doen en kalmeren", zei Bobby Vylan.

Hart van Nederland/ANP