Amsterdam niet langer veiligheidsrisicogebied: 'Geen redenen om te verlengen'

De stad Amsterdam is niet langer aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De maatregel, ingesteld door burgemeester Femke Halsema, volgde op de geweldsincidenten en ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. In een dergelijk gebied heeft de politie de bevoegdheid om preventief te fouilleren, maar dat is nu niet meer nodig, aldus de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en hoofdofficier van justitie.

"Er zijn op dit moment geen concrete aanleidingen om het veiligheidsrisicogebied in de hele stad van kracht te houden", stelt de driehoek in een verklaring.

Amsterdam was ruim een week veiligheidsrisicogebied na de rellen na de wedstrijd Ajax - Maccabi. Beelden van die rellen zie je op bovenstaande video.

Voorafgaand aan het veiligheidsrisicogebied gold er een noodverordening, inclusief een verbod op demonstraties. Deze werd afgelopen donderdag opgeheven, omdat Halsema het niet langer "aanvaardbaar of juridisch houdbaar" achtte. "De demonstraties die sindsdien hebben plaatsgevonden, zijn vreedzaam verlopen", liet de driehoek weten. "De situatie in de stad moet zo snel mogelijk terug naar normaal".

Onrust rond Ajax-Maccabi Tel Aviv

De maatregel werd ingesteld na ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv op 7 november. Tijdens die avond trok een groep Maccabi-supporters een Palestijnse vlag van een gevel, terwijl Israëlische supporters en uitgaanspubliek slachtoffer werden van gewelddadige acties door "kleine groepen relschoppers", aldus een feitenrelaas van de gemeente Amsterdam.

De politie meldde zondag dat er 45 verdachten in beeld zijn in het onderzoek naar de incidenten. Daarnaast nemen autoriteiten in Israël verklaringen af van vierhonderd getuigen. Deze zullen worden overgedragen aan de Nederlandse politie voor verdere vervolging.