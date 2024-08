Man aangehouden voor dodelijke steekpartij Amsterdam-Zuid

In het onderzoek naar een dodelijk steekincident op het Hoofddorpplein in Amsterdam-Zuid vorige week, is een 27-jarige Amsterdammer aangehouden. Bij de steekpartij kwam een 23-jarige Amsterdammer om het leven.

Kort na het steekincident werd een 55-jarige man in de buurt aangehouden. De man is weer vrij en niet langer verdachte in de zaak, zo laat de politie weten de politie.

Volledige beperkingen

De nieuw aangehouden verdachte zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat heeft. "Daarom zijn het Openbaar Ministerie en de politie terughoudend met het verstrekken van informatie", aldus de politie.

Locoburgemeester Hester van Buren heeft sinds dinsdag cameratoezicht ingesteld op en rond het Hoofddorpplein voor een maand. Door het steekincident "is er veel onrust ontstaan in de buurt", aldus de gemeente Amsterdam.

Hart van Nederland/ANP