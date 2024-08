Binnenring A10 richting Amsterdam-Oost dicht: dit zijn de gevolgen

Rijkswaterstaat start donderdag met de tweede fase van groot onderhoud op de A10 Noord bij Amsterdam. Vanaf dan is de binnenring, die richting Amsterdam-Oost loopt, tot 9 september afgesloten.

Weggebruikers moeten rekening houden met aanzienlijke vertragingen, die kunnen oplopen tot wel een uur. Rijkswaterstaat adviseert om in drukke periodes niet te reizen, thuis te werken als dat mogelijk is, of gebruik te maken van de korting op deelvervoer.

De werkzaamheden aan de Zeeburgerbruggen, tussen knooppunt Watergraafsmeer en de afrit Durgerdam, begonnen al op 20 juli, waarbij de buitenring richting Amsterdam-Noord werd afgesloten. Deze gaat donderdag weer open.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Extra afsluitingen

Naast de afsluiting van de binnenring wordt ook de verbindingsweg vanaf de A8 naar de A10 Noord gesloten. "Hiermee wil Rijkswaterstaat verkeersdrukte in de buurt van de Schellingwouderbrug en IJburg voorkomen," aldus Rijkswaterstaat.

Tijdens het laatste weekend van de werkzaamheden, van zaterdag 7 september tot maandag 9 september, zal de Tweede Coentunnel volledig worden afgesloten. Verkeer van Amsterdam-West naar Amsterdam-Noord wordt dan omgeleid via de A10 Zuid en de Zeeburgertunnel.

Hart van Nederland/ANP