Ontvoerde taxichauffeur ontsnapt uit eigen kofferbak in Amsterdam

Een bijzonder opmerkelijk incident heeft zich in de nacht van zondag op maandag afgespeeld in Amsterdam. Een taxichauffeur is enige tijd ontvoerd, bedreigd en beroofd. Tot overmaat van ramp werd hij ook nog opgesloten in de kofferbak van zijn eigen auto.

Rond 02.30 uur stapten twee Spaanstalige mannen in bij de taxichauffeur op het Rokin in Amsterdam. Ze gaven aan dat ze naar Amstelveen wilden reizen. Onderweg begonnen ze de chauffeur te bedreigen en beroofden hem. Alsof dat nog niet genoeg was, bonden ze hem vast en dwongen hem in de kofferbak plaats te nemen. Dit gebeurde in de buurt van de Amstelveense Kostverlorenbuurt.

Uit eigen kofferbak ontsnapt

De criminelen reden vervolgens enige tijd rond met de chauffeur opgesloten in de kofferbak. Na enkele tientallen minuten stopte de taxi op de Boelelaan in Amsterdam-Zuid. Daar wist de chauffeur uiteindelijk uit de kofferbak te ontsnappen. De verdachten waren toen al verdwenen.

De chauffeur raakte niet ernstig gewond is geraakt bij het voorval. De verdachten zijn nog niet gevonden en daarom is er een signalement van hen verspreid.

Signalement

De eerste verdachte is een man van tussen de 20 en 25 jaar oud die voornamelijk Spaans spreekt. Hij heeft een licht getinte huidskleur en zwart, kort haar dat erg plat op het hoofd ligt. Op het moment van het incident droeg hij een zwart T-shirt, een nette katoenen of linnen broek, zwarte schoenen en een dunne zwartkleurige zomerjas.

De tweede verdachte is een man van 20 tot 25 jaar oud, die eveneens Spaans spreekt. Hij heeft een licht getinte huidskleur en zwart haar. Op het moment van het incident droeg hij een donkerkleurige blouse, een zwarte spijkerbroek, zwarte schoenen en een dunne zwartkleurige zomerjas.

De politie roept mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben over deze persoon op om zich te melden.