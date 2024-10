Minderjarige jongen neergestoken in Amsterdam-Noord

Een minderjarige jongen is woensdagavond gewond geraakt bij een steekpartij op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord, meldt de politie. De verdachte is nog voortvluchtig.

Rond 21.20 uur kwamen de hulpdiensten af op de melding van de steekpartij. Volgens de politie zou een ruzie tussen twee of meer personen zijn geëscaleerd, waarna de jongen werd gestoken. Waar de ruzie over ging, is niet bekend. Ook is onduidelijk of de verdachte minderjarig is.

Het jonge slachtoffer was aanspreekbaar en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies op het plein heeft afgespeeld.