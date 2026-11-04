Democraten schrijven geschiedenis: grote nederlaag voor Trump

De Democraten krijgen een meerderheid in zowel de Amerikaanse Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Nog niet alle uitslagen zijn binnen, maar de Republikeinen lijken te kampen met een forse nederlaag. Deze voorlopige uitslag betekent dat het voor president Donald Trump lastiger zal worden om zijn plannen uit te voeren.

De winst in Iowa gaf de doorslag in de Senaat. Ook in onder meer Texas, Ohio en North Carolina boekten de Democraten overwinningen. Amerikaanse media spreken van een “blauwe tsunami”.

Wat betekent dit voor Trump?

Met een meerderheid in beide kamers van het Amerikaanse parlement krijgen de Democraten veel meer invloed. Ze kunnen plannen van Trump tegenhouden en benoemingen van ministers en rechters blokkeren.

Maar Trump kan ook dwarsliggen. In een interview met Fox News zegt hij zijn vetorecht te willen gebruiken. Daarmee kan hij wetten tegenhouden, zelfs als het parlement ermee instemt.

Trump zegt “een beetje verbaasd” te zijn over de nederlaag van de Republikeinen. Volgens hem heeft de oorlog in Iran waarschijnlijk een rol gespeeld. Hij verwacht dat de Democraten na een aantal maanden van veto’s alsnog met hem willen samenwerken.