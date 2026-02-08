Owen stemde op Trump, maar werd uitgezet door immigratiedienst ICE

De Nederlandse Amerikaan Owen Ramsingh is zondagochtend aangekomen op Schiphol, nadat hij na veertig jaar de Verenigde Staten moest verlaten. Owen werd maandenlang vastgezet door de Amerikaanse immigratiedienst en is uitgezet vanwege een oude veroordeling.

Owen verhuisde op 5-jarige leeftijd vanuit Utrecht naar de Verenigde Staten, waar hij zijn leven opbouwde. In 1996 werd hij veroordeeld voor een drugsdelict, waarvoor hij zijn straf uitzat. Hij ging ervan uit dat de zaak daarmee was afgesloten. In september vorig jaar werd hij bij terugkomst in de VS opgepakt door immigratiedienst ICE en vastgezet. Dat besluit werd doorgevoerd onder het strengere immigratiebeleid van president Donald Trump.

Verlies van dochter

Owen zat daarna ongeveer vier en een halve maand vast. "Ik ben erg uitgeput. Het zijn vier en een halve maand van zware detentie geweest", vertelt hij aan Hart van Nederland. In die periode zag hij zijn vrouw en kinderen niet. Ook was er een week waarin niemand wist waar hij verbleef.

De detentie viel samen met een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis. In maart 2025 verloor Owen zijn 21-jarige dochter. Later dat jaar werd hij vastgezet. "De combinatie van mijn dochter verliezen en mijn familie niet kunnen zien, was ondraaglijk", zegt hij. Volgens zijn vader stemde Owen eerder op Trump, vooral om economische redenen. Dat dit beleid hem persoonlijk zou raken, had hij niet verwacht.

Maandag komen ook zijn vrouw en andere dochter aan in Nederland. Voorlopig probeert Owen hier een nieuw leven op te bouwen. Hij wil Nederlands leren en aan het werk gaan. Tegelijk hoopt hij dat hij, als Trump is afgetreden, weer toegang krijgt tot de Verenigde Staten. Niet om daar te wonen, maar om het graf van een van zijn dochters te kunnen bezoeken.