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Nog eens vier mensen overleden door westnijlvirus, aantal besmettingen naar 56

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Vandaag, 11:30

Sinds de vorige update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van 24 september zijn vier mensen overleden aan een besmetting met het westnijlvirus. In totaal zijn twaalf nieuwe besmettingen geregistreerd, meldt het RIVM. Alle besmette patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug.

Het totale aantal gemelde besmettingen in Nederland komt daarmee op 56. In 2026 zijn in totaal negen patiënten met een westnijlvirusinfectie overleden.

De besmettingen vonden plaats in de provincies Zuid-Holland (32), Utrecht (12), Noord-Holland (5), Noord-Brabant (4), Gelderland (2) en Overijssel (1).

Over de piek heen

Het RIVM verwacht dat we over de piek van deze uitbraak van het westnijlvirus heen zijn, omdat het aantal nieuwe infecties de afgelopen weken is afgenomen.

Vorige maand riepen het RIVM en minister van Volksgezondheid Sophie Hermans mensen al op om maatregelen te nemen tegen muggenbeten om besmetting met het westnijlvirus te voorkomen. Een van de adviezen is om onder een klamboe te slapen als die beschikbaar is, vertelt Hermans in bovenstaande video.

Muggen vormen een steeds groter gevaar voor mensen. In de video hieronder leggen we uit waarom:

Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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