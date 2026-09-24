Opnieuw iemand met westnijlvirus overleden, besmettingen lopen op

In Nederland is opnieuw iemand overleden die besmet was met het westnijlvirus. Ook zijn er meer besmettingen vastgesteld. Het RIVM kreeg de afgelopen week zestien nieuwe meldingen van mensen bij wie het virus is aangetroffen. Volgens het instituut liepen zij het allemaal op door een beet van een besmette mug.

Ook vogels kunnen besmet raken met het westnijlvirus, zo is te zien is in bovenstaande video.

In totaal zijn dit jaar vijf mensen overleden van wie vaststond dat ze waren besmet. Dat wil overigens niet per se zeggen dat het virus de directe doodsoorzaak is.

Meeste besmettingen in Zuid-Holland

Het aantal vastgestelde besmettingen bij mensen is opgelopen tot 44. Meestal gebeurde dat nadat ze met klachten in het ziekenhuis waren opgenomen. Zuid-Holland telt de meeste gevallen: 23. Daarna volgt Utrecht met tien aangetoonde besmettingen. Ook in Noord-Holland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel hebben mensen het virus opgelopen.

Wat zijn de symptomen van het westnijlvirus?

Voor de meeste mensen is het virus niet schadelijk. Het RIVM schat dat ongeveer een op de vijf infecties leidt tot symptomen. Meestal blijft het dan bij koorts, hoofdpijn en spierpijn, net als bij griep. In circa 1 procent van de gevallen wordt de patiënt echter heel ziek. Het westnijlvirus kan bijvoorbeeld hersenontsteking en hersenvliesontsteking veroorzaken.

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In de natuur komt het westnijlvirus voor bij vogels. Muggen die een besmette vogel steken, kunnen het vervolgens overbrengen op mensen. Het virus is niet van mens op mens overdraagbaar. Ook paarden raken regelmatig besmet. Afgelopen week testten 48 paarden positief, volgens cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarmee komt het totale aantal besmette paarden op 136.

Volgens de NVWA verloopt een westnijlvirusinfectie bij vier op de vijf paarden net als bij mensen zonder symptomen. De dieren die wel ziek worden, kunnen lusteloos en sloom worden, koorts krijgen en hun eetlust verliezen. In ernstige gevallen raken ze verlamd. Soms is euthanasie dan de enige oplossing, aldus de autoriteit.

In onderstaande video leggen we uit waarom muggen een steeds groter gevaar vormen voor de mens:

3:43 Hart van Nederland legt uit: waarom vormen muggen een steeds groter gevaar voor de mens?

Ook vogels en muggen getest

Ook vogels en muggen worden her en der getest om de virusverspreiding in de gaten te houden. Bij vogels leverde dat afgelopen week 71 positieve testen op. Muggen worden in groepen getest. Bij vier zogeheten muggenpools is het virus tot dusver gevonden: twee in Zuid-Holland, één in Gelderland en één in Noord-Brabant.