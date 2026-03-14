Delen Noord-Holland zonder water door breuk in waterleiding

Een deel van Noord-Holland heeft momenteel geen of weinig waterdruk, dat komt door een breuk in een waterleiding in de buurt van Wijk aan Zee. Onder andere in Bloemendaal, Driehuis, Velsen, Santpoort en IJmuiden kunnen mensen hinder ondervinden. Dat meldt de veiligheidsregio.

Ook stroomt er in de buitengebieden water over de fiets- en wandelpaden. De oorzaak wordt momenteel onderzocht. Monteurs van het waterbedrijf PWN zijn onderweg. "Zij werken hard om de oorzaak van de storing te achterhalen en het probleem zo snel mogelijk op te lossen", aldus het waterbedrijf.

De website van het waterbedrijf ligt er op dit moment uit, mogelijk omdat veel mensen proberen te achterhalen waarom ze geen water uit de kraan krijgen.