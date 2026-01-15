'Schoon drinkwater niet meer vanzelfsprekend: alarm om kraanwater'

De kraan opendraaien en schoon drinkwater tappen, voelt voor veel Nederlanders heel normaal. Toch is dat volgens waterbeheerders geen zekerheid meer. Door vervuiling, klimaatverandering en de groei van steden wordt het steeds lastiger om overal genoeg schoon water te leveren. Dat schrijft De Telegraaf.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven trekken daarom aan de bel bij de politiek. Nederland gebruikt meer water, vervuilt bronnen en krijgt tegelijk te maken met droogte en zware regen. Dat alles zet het systeem onder druk.

'Niet rooskleurig'

Pieter Litjens van de vereniging van waterbedrijven in Nederland zegt tegen de krant dat de spanning rondom de situatie oploopt. "Die is niet rooskleurig. Wij werken als sector 24 uur per dag, zeven dagen per week om ruim acht miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland te voorzien van schoon en betrouwbaar drinkwater, dat essentieel is voor gezondheid, welzijn en welvaart. Maar het is geen vanzelfsprekendheid meer.

"De druk neemt toe, bedreigingen worden groter en de noodzaak om nu in actie te komen is urgent. Dit kunnen drinkwaterbedrijven niet alleen. We hebben provincies, waterschappen en het Rijk hard nodig”, aldus Litjens.

Volgens Jeroen Haan van de Unie van Waterschappen komen te veel problemen tegelijk. "De zekerheid over water verdwijnt langzamerhand, want problemen rond klimaatverandering, verstedelijking, energietransitie en waterkwaliteit komen allemaal samen. (...) Daarom pleiten wij samen met de drinkwaterbedrijven voor een toekomstbestendige aanpak."