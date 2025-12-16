Volg Hart van Nederland
Meerdere leidingbreuken in Zeeland: kans op bacterie in kraanwater

Vandaag, 15:58 - Update: 1 uur geleden

Inwoners van een aantal Zeeuwse plaatsen moeten tot en met 20 december voor de zekerheid hun kraanwater drie minuten koken voordat ze het gebruiken. Dat melden waterbedrijf Evides en de Veiligheidsregio. Er hebben zich op het eiland Zeeuws-Vlaanderen namelijk twee leidingbreuken voorgedaan.

De eerste breuk vond plaats bij Biervliet, waardoor die plaats en (delen van) Breskens, Schoondijke en Hoofdplaat zonder water kwamen te zitten. Daarna ging er een leiding kapot bij Oostburg. Daardoor zaten (delen van) die plaats en onder andere Groede en Nieuwvliet zonder water. Het waterbedrijf laat aan Hart van Nederland weten dat inmiddels iedereen weer water heeft. Ook zeggen ze dat de twee zaken los van elkaar staan.

Eerder werd in november een bacterie aangetroffen in het Utrechtse drinkwater, wat leidde tot een massale run op flessenwater. Hieronder is te zien hoe dat er toen aan toe ging:

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater
2:24

Massale run op flessenwater na bacterie in Utrechts kraanwater

Preventief

In totaal waren 9200 huishoudens getroffen. Hoewel het water inmiddels dus weer stroomt, is er nog wel een preventief kookadvies van kracht. Door de leidingbreuken is er namelijk te weinig druk op het water komen te staan, waardoor de kans bestaat dat er bacteriën in terechtkomen. Op dit moment zijn er nog geen bacteriën aangetroffen. Het kookadvies is dan ook "vooral bedoeld als preventief advies", benadrukt de woordvoerder.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

