Groot drinkwaterbedrijf verhoogt prijs: dit ga je in 2026 betalen

Ook Vitens verhoogt volgend jaar de prijs van drinkwater. Voor klanten van het drinkwaterbedrijf gaat de rekening op jaarbasis gemiddeld met zo'n 9 euro omhoog. Andere waterbedrijven hadden al bekendgemaakt de prijzen te verhogen, omdat ze extra geld nodig hebben voor investeringen. Die zijn nodig door toegenomen watergebruik, klimaatverandering en vervuiling.

Vitens heeft ongeveer 6 miljoen klanten en levert aan huishoudens en bedrijven in Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Voor deze klanten stijgt de prijs per 1000 liter water naar 1,34 euro, 9 cent meer dan nu. De vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting stijgt licht. Volgens Vitens is dat bedoeld om bewuster met drinkwater om te gaan. Klanten die minder water gebruiken, merken dat op hun jaarrekening.

Nederlanders hebben zo hun maniertjes om water te besparen. Dat zie je in deze video:

0:41 Nederlanders zetten deze zomer geen badje op om water te besparen

Waarom wordt het drinkwater duurder?

De prijs van drinkwater stijgt al jaren. Volgens Vitens komt dat onder meer door noodzakelijke investeringen in het vervangen en uitbreiden van het waternet. Ook inflatie speelt een rol. Daarnaast moet Vitens meer geld steken in het beschermen van het systeem tegen vervuiling, klimaatverandering en andere bedreigingen.

"Drinkwater wordt steeds duurder, maar blijft relatief betaalbaar", zegt Tjeerd Roozendaal, bestuursvoorzitter van Vitens. Wel maakt hij zich zorgen over de verslechterende kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland. "Terwijl dat wel de bron is van ons drinkwater." Volgens hem zijn forse investeringen nodig om de kwaliteit te waarborgen. Hij benadrukt "geen enkele concessie" te doen aan de drinkwaterkwaliteit.

Bij PWN, Dunea, Oasen en WMD gaan de tarieven volgend jaar ook omhoog, werd eerder al bekend. Drinkwaterbedrijven zijn gebonden aan regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij het vaststellen van hun tarieven. Omdat ze een monopoliepositie hebben, moeten de prijzen transparant zijn en mogen alleen kosten worden doorberekend die direct te maken hebben met het winnen van drinkwater.