Kookadvies in regio Amersfoort wéér verlengd, drinkwater nog niet schoon

Kookadvies in regio Amersfoort wéér verlengd, drinkwater nog niet schoon

Vandaag, 20:04

Vitens adviseert inwoners van delen van Amersfoort en een aantal omliggende gemeenten nog steeds om hun drinkwater voor gebruik te koken. Nog niet alle testresultaten zijn schoon, meldt het waterbedrijf woensdagmiddag. Het kookadvies geldt sinds 5 januari.

Maandag liet Vitens weten dat de bacterie enterokokken is aangetroffen in een voorraadkelder bij een productielocatie in Amersfoort. Die kelder is inmiddels buiten gebruik gesteld en schoongemaakt. Om het kookadvies te kunnen opheffen, moet het drinkwaterbedrijf er zeker van zijn dat het hele gebied schoon is. "Onze collega's werken hard om de bron van de verontreiniging te achterhalen en deze weg te nemen. Dat is helaas nog niet gelukt."

Isselt

Alleen inwoners van de Amersfoortse wijk Isselt hoeven hun drinkwater niet meer te koken. Zij krijgen, net als het Meander Medisch Centrum, water vanuit de productielocatie Soesterduinen. Volgens Vitens is het door de ligging van de leidingen en de beschikbare hoeveelheid water niet mogelijk om andere klanten vanuit andere productielocaties van drinkwater te voorzien.

Vitens bereidt nu verschillende oplossingen voor, waaronder het schoonspoelen van het leidingennetwerk in het getroffen gebied.

Door ANP

