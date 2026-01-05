Volg Hart van Nederland
Wederom kookadvies drinkwater voor 85.000 huishoudens in provincie Utrecht

Vandaag, 17:24 - Update: 2 uur geleden

Voor 85.000 huishoudens in het oosten van de provincie Utrecht geldt een kookadvies voor drinkwater door een besmetting. Dat bevestigt drinkwaterbedrijf Vitens na berichtgeving van BNR. Het gaat om een "lichte verontreiniging" met de enterokokkenbacterie, meldt Vitens.

Het kookadvies geldt volgens BNR voor de plaatsen Achterveld, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Hoogland, Hooglanderveen, Leusden, Soest, Soesterberg, Stoutenburg, Stoutenburg-Noord en Woudenberg.

Eerdere besmettingen

Eind vorig jaar gaf Vitens al twee keer een kookadvies af in de provincie Utrecht. Begin november moesten inwoners en ondernemers in Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, Bunnik, De Bilt, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist vier dagen hun drinkwater koken door besmetting met de bacterie enterokokken.

In Apeldoorn trokken mensen massaal naar de supermarkt om flessen water aan te schaffen, nadat daar werd vastgesteld dat het drinkwater besmet was geraakt:

In december gold een kookadvies omdat de enterokokkenbacterie was aangetroffen in drinkwater van bewoners in het zuidelijke deel van Amersfoort en een deel van Soesterberg.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

