Kookadvies in regio Amersfoort nog zeker tot woensdag van kracht

Vandaag, 16:41

Het advies om drinkwater voor gebruik te koken in Amersfoort en omliggende gemeenten zoals Bunschoten-Spakenburg, Leusden en Soest geldt in ieder geval tot woensdagmiddag. De 'lichte verontreiniging' met de bacterie enterokokken, die vorige week maandag werd ontdekt, is nog niet verdwenen. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens.

Vitens laat weten dat het afgelopen weekend enterokokken zijn aangetroffen in een voorraadkelder bij een productielocatie in Amersfoort. In zo'n productielocatie wordt opgepompt grondwater gezuiverd tot drinkwater. De kelder is inmiddels leeggemaakt, buiten gebruik gesteld en wordt nog schoongemaakt.

In Apeldoorn trokken mensen massaal naar de supermarkt om flessen water aan te schaffen, nadat daar werd vastgesteld dat het drinkwater besmet was geraakt:

Enorme run op water in Apeldoorn na besmetting drinkwater met poepbacterie
2:23

Enorme run op water in Apeldoorn na besmetting drinkwater met poepbacterie

Omdat Vitens niet met zekerheid kan zeggen dat de bacterie niet ook in andere voorraadkelders aanwezig is, wacht het waterbedrijf op twee opeenvolgende schone testuitslagen. Dat proces duurt minimaal twee dagen.

Geen kookadvies in ziekenhuis

Het Meander Medisch Centrum in Amersfoort hoeft het kookadvies inmiddels niet meer te volgen. Het ziekenhuis krijgt drinkwater geleverd vanuit een andere productielocatie van Vitens.

Door ANP

© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.