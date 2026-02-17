Kookadvies voor deel van Amsterdam door poepbacterie

In het drinkwater in Amsterdam-Zuid is een poepbacterie aangetroffen. Waterbedrijf Waternet adviseert bewoners in een deel van de wijk daarom om het kraanwater eerst te koken. Het kookadvies geldt sinds dinsdagochtend en blijft van kracht totdat uit vervolgonderzoek blijkt dat het water weer veilig is om te drinken.

Volgens NH Nieuws is de bacterie gevonden in het drinkwater in de Nicolaas Maesstraat. De E. coli-bacterie werd ontdekt tijdens een reguliere controle. Er is sprake van een beperkte overschrijding, maar uit voorzorg is toch een kookadvies afgegeven.

Waternet adviseert om het water voor gebruik drie minuten te koken. Het advies geldt voor zowel huishoudens als bedrijven. Ook scholen, horecazaken en zorginstellingen zijn geïnformeerd.

Het waterbedrijf laat weten dat er hard wordt gewerkt om te achterhalen hoe de bacterie in het leidingnet terecht is gekomen.