Water ruim 2 meter boven NAP: kades lopen onder op verschillende plaatsen

Extreem weer

Vandaag, 19:54 - Update: 2 uur geleden

Door de hoge waterstanden zijn op meerdere plekken in Nederland kades onder water komen te staan. Vooral langs de Nieuwe Maas in Rotterdam en Vlaardingen is de overlast goed te zien. Het water bereikte dinsdagmiddag rond 16.00 uur het hoogste punt van ruim 2 meter boven NAP.

In Rotterdam is onder meer het Noordereiland getroffen. Kades en oevers staan daar deels blank. In Vlaardingen heeft de gemeente uit voorzorg een aantal wegen langs het water afgesloten voor al het verkeer. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen daar tijdelijk geen gebruik maken van de route.

Het hoge water zorgt voor een onrustig beeld langs de rivier. Het is niet duidelijk hoe snel het waterpeil weer zal zakken.

Plaatsen onbereikbaar

Niet alleen in Zuid-Holland is er overlast. In Deventer zijn door het hoge water in de Rijn en de IJssel meerdere plaatsen onbereikbaar. De trappen in de uiterwaarden bij de Wilhelminabrug en de spoorbrug zijn tijdelijk afgesloten.

De verwachting is dat deze trappen nog zeker tot eind februari dicht blijven. Tot die tijd moeten bezoekers en omwonenden rekening houden met beperkingen rond de rivier.

Door ANP

